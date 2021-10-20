Бензема: Винисиус молод, но такие успехи не просто так пришли к нему. Он это заслужил

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (5:0).
«Это был важный матч, и мы показали высочайший уровень игры – забили много мячей и не пропустили. «Шахтёр» остается хорошей командой, первые 15 минут они оказывали на нас давление, но мы выдержали этот натиск, а затем взяли нити игры в свои руки.
Винисиус молод, но такие успехи не просто так пришли к нему. Он это заслужил. Он работает не покладая рук на благо команды, и я надеюсь, что он сможет сохранить эту фантастическую форму до конца сезона», — цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0. «Реал» набрал 6 очков и занимает второе место в таблице группы D. «Шахтёр» (1) — на последнем, четвёртом месте.
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