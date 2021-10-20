Маркиньос: здорово, что у «ПСЖ» есть такой игрок, как Мбаппе

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» (3:2) поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.



«Здорово, что у нас есть такой игрок, как Мбаппе. Он важен для нас. Необходимо, чтобы он всегда был уверенным в себе и в команде. Он помогает нам на поле, и это прекрасно. Что касается победы, это самый позитивный момент. Всё нужно заслужить, в футболе не бывает подарков. Мы знали, что лёгких матчей в Лиге чемпионов не будет. Главное — это победа. Такие матчи помогают обрести уверенность и опыт», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

«Пари Сен-Жермен» набрал 7 очков и занимает первое место в таблице группы A Лиги чемпионов УЕФА. «РБ Лейпциг» (0) — на последнем месте.