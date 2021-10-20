Ибрагимович — о поражении в игре с «Порту»: худшее выступление «Милана» в ЛЧ в этом сезоне

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» (0:1).
«Нам нужно прогрессировать и извлекать уроки из таких матчей. Для многих футболистов «Милана» это первое выступление в Лиге чемпионов. Нужно расти и набираться опыта. Конечно, это не оправдание. Мы — «Милан», и мы должны набирать очки не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Это поражение — не конец света, впереди много матчей. У нас в группе осталось ещё три матча, нужно сохранять уверенность. Конечно, я лучше чувствую себя на поле, чем за его пределами, но я постепенно прибавляю.
Что касается моего состояния, оно становится всё лучше. Мне не хватает игрового времени, чтобы вернуть ощущение ритма. Из трёх матчей, которые мы провели в Лиге чемпионов в этом сезоне, матч с «Порту» был худшим. Но даже когда мы играли хорошо, мы не набирали очков», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
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