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«Порту» с минимальным счётом обыграл дома «Милан»

«Порту» с минимальным счётом обыграл дома «Милан»
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Сегодня, 19 октября, на стадионе «Драгау» в Порту состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Порту» — «Милан». Португальская команда одержала победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 65-й минуте встречи отличился нападающий «Порту» Луис Диас, ему ассистировал Мехди Тареми.

Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брых. Ему помогали ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.

«Порту» в 3 матчах набрал 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (0) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Ливерпуль» и «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Диас – 65'
Комментарии
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