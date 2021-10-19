«Порту» с минимальным счётом обыграл дома «Милан»

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Драгау» в Порту состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Порту» — «Милан». Португальская команда одержала победу — 1:0.



Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 65-й минуте встречи отличился нападающий «Порту» Луис Диас, ему ассистировал Мехди Тареми.



Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Феликс Брых. Ему помогали ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.



«Порту» в 3 матчах набрал 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (0) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Ливерпуль» и «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».