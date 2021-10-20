«Спартак» — «Лестер Сити»: прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 20 октября, состоится встреча «Спартака» и «Лестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра, которая пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер». Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».



Встречу группового этапа обслужит бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступит Аристотелис Диамантопулос.



«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер Сити» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).