Эмери: удивлены быстрой адаптацией Иосифова. Он может стать важным игроком «Вильярреала»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился мнением о 20-летнем российском полузащитнике Никите Иосифове, выступающем за «Вильярреал Б».

«Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит «Вильярреалу». У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок.



У Никиты есть большое желание. Даже без знания языка, когда мы делаем упражнения на тренировках, он сначала наблюдает, понимает и пытается повторить в следующий раз. Мы даже удивлены такой быстрой адаптацией, учитывая то, что он не говорит по-испански. Он прекрасно воспринимает всё на глаз.



С первой игры на предсезонке против «Марселя» он производит приятное впечатление. Мне приятно работать с ним, потому что он всё делает с улыбкой, наслаждается работой, понимает, что у него появилась хорошая карьерная возможность. Ему всё нравится, нравится жизнь на базе. А мне нравится, что он тренируется с основным составом, хоть и играет за вторую команду.



Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом «Вильярреала», — сказал Эмери в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.