«Спартак» — «Лестер»: Дака оформил хет-трик за 9 минут и вывел гостей вперёд

Сейчас идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер».



Футболист «Лестера» Пастон Дака оформил хет-трик и вывел вперёд гостей поля. Англичане в контратаке убежали три в три, Юри Тилеманс сделал передачу вразрез, Дака выскочил на ворота и пробил мимо Александра Максименко.



Встречу обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступает Аристотелис Диамантопулос.



«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).