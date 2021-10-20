«Бавария» и «Бенфика» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 октября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и португальской «Бенфикой». Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды опубликовали стартовые составы на противостояние:
«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Зюле, Павар, Эрнандес, Киммих, Коман, Забитцер, Сане, Мюллер, Левандовски.
«Бенфика»: Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Яремчук, Рафа Силва, Вериссимо, Нуньес, Алмейда.
Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге (Сучава, Румыния). Резервный рефери — Марчел Бырсан.
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