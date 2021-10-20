«Бавария» и «Бенфика» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и португальской «Бенфикой». Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды опубликовали стартовые составы на противостояние:

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Зюле, Павар, Эрнандес, Киммих, Коман, Забитцер, Сане, Мюллер, Левандовски.

«Бенфика»: Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Яремчук, Рафа Силва, Вериссимо, Нуньес, Алмейда.

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге (Сучава, Румыния). Резервный рефери — Марчел Бырсан.