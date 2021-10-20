Гаттузо: пить вино — это как заниматься любовью с собственной женой

Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о своих отношениях с алкоголем после завершения карьеры игрока.

«Совмещать футбол и вино — это проблема. После того как я закончил свою игровую карьеру, довольно сильно поправился. Сейчас уже похудел на 14 кг. Но вино — это, конечно же, нечто волшебное. Когда вкушаешь определённые вина, от них нельзя отказаться. Это как заниматься любовью с собственной женой. Но надо подходить к этому очень-очень аккуратно», — сказал Гаттузо в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

Дженнаро Гаттузо на клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии.