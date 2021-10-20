Максим Калиниченко раскритиковал Самуэля Жиго

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил игру защитников красно-белых в матче с английским «Лестером», который завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».

«Где тонко, там рвётся. Все мы знаем эту пословицу с детства. Сегодня мы ещё раз были свидетелями правдивости оной. Очень тонко оказалось сзади у «Спартака», и порвалось там, где все и ожидали — в зоне Коли Рассказова. И мне искренне жаль сейчас молодого парня, на которого в очередной раз выливается море помоев. Да, Николай в очередной раз провалил матч, это отрицать сложно. Но! Сегодня провалил матч не меньше, а на мой, сугубо дилетантский, взгляд, гораздо больше, всеми горячо любимый, незаменимый Самуэль Жиго!



Да, именно он виновен минимум в трёх из четырёх пропущенных мячей. Я не знаю, насколько он обучаемый и сколько копий о него сломали тренеры, но те позиционные ошибки, которые раз за разом допускает Жиго, меня сводят с ума. Куда постоянно выбрасывается Жиго, играя и так высокую линию обороны, я просто не понимаю. Ну а Коля, являясь совершенно не профильным центральным защитником, просто не понимал, что ему с этим всем делать. От слова совсем. Конечно, футбол — игра коллективная, ответственность должна нести вся команда, конкретно сегодня и опорная зона тоже.



Но то, о чём я говорил много-много раз во всеразличных эфирах на ТВ, сегодня проявилось во всей красе. Защитники, забивающие голы, это очень здорово! Но защитники, не допускающие проходного двора у себя в штрафной, это более правильно. Ну и системностью ошибок обороны удручает. Как и то, что тренерский штаб оперативно не смог скоординировать и исправить систематически повторяющиеся ошибки обороны.



Ну и последний вопрос, который меня тревожит. В каком же состоянии находятся профильные центральные защитники Кутепов и Гапонов, что выбор тренера пал на, и без того не безгрешного, Рассказова?» — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.