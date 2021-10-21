Леонардо Бонуччи: едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о победе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).

«Сложный выдался матч: едва «Зенит» терял мяч, он тут же успевал закрыть все свободные зоны. Вся наша команда заслужила эту победу. Мы заново открыли в себе готовность проявлять терпение, и это самое главное. Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последнее годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет все решать за нас. Но в нынешнем сезоне мы заново открываем для себя ту необходимую терпеливость, которая попросту обязательна для того, чтобы побеждать», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

После трёх туров «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 3 очка. «Ювентус», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу. Туринцы выиграли три матча из трёх.