Бакаев: «Спартак» не проиграл 0:4, чтобы говорить, что «Лестер» — космос

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (3:4).

«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» — космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных. Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» — космос», — приводит слова Бакаева «Спорт-экспресс».

После трёх туров московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 3 очка. «Лестер» находится на втором месте, набрав 4 очка. В следующем туре «Спартак» вновь сыграет с «Лестером». Матч состоится 4 ноября в Лестере.