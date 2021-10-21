Бакаев: «Спартак» не проиграл 0:4, чтобы говорить, что «Лестер» — космос
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» (3:4).
«Результативная игра. К сожалению, они забили больше. «Лестер» — космос? Нет, какой космос? Играть можно с ними. Мы с ними боролись, играли практически на равных. Они просто больше забили, вот и выиграли. Мы же не проиграли 4:0, чтобы говорить, что «Лестер» — космос», — приводит слова Бакаева «Спорт-экспресс».
После трёх туров московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 3 очка. «Лестер» находится на втором месте, набрав 4 очка. В следующем туре «Спартак» вновь сыграет с «Лестером». Матч состоится 4 ноября в Лестере.
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