Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал подписание нового контракта с «Барселоной».
«Я очень счастлив оттого, что продолжу играть в клубе, который так люблю. Очень благодарен за возможность, которую мне дают. Играть за «Барселону» – то, ради чего я работал все эти годы, и, слава богу, клуб даёт мне возможность продолжать. Теперь мне просто нужно продолжать работать и восстановить уверенность на поле. Как и всегда, моя цель – продолжать совершенствоваться как игрок, так и как личность и бороться за все трофеи», — цитирует Фати Sport.es.
Предыдущее соглашение Ансу Фати с «Барселоной» было рассчитано до 2022 года. Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании. 18-летний нападающий в текущем сезоне провёл пять матчей за «Барселону» и забил два мяча, а также отдал одну голевую передачу.
- 21 октября 2021
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