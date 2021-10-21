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В Москве официально объявлен локдаун из-за коронавируса

В Москве официально объявлен локдаун из-за коронавируса
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С 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун, сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.

На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

Кроме того, с 8 ноября 2021 г. вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Это может коснуться домашних матчей московских клубов в Российской Премьер-Лиге – «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом»), «Динамо» (6 ноября с «Краснодаром»).

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