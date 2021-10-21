«За ним неприятный шлейф». Федотов — о назначении Иванова на матч «Зенит» — «Спартак»

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал назначение арбитра Сергея Иванова на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак».
«Вариантов было не очень много: да, могли судить Кукуляк и Кукуян, Мешков не мог, но выбор Иванов — странный. За Ивановым тянется неприятный шлейф – с его историей матчей «Зенита» и «Спартака» ему не позавидуешь. Если жёстко ошибётся в этой игре – его карьеру в РПЛ ждут серьёзные проблемы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск. Полностью бригада арбитров выглядит следующим образом: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Николай Левников.
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