Матч «Кубань» — «Краснодар» смогут посетить около 10 тысяч болельщиков

Матч элитного раунда Кубка России «Кубань» — «Краснодар», который состоится 27 октября, смогут посетить около 10 тысяч болельщиков. Об этом информирует «Матч ТВ».
Это 30 процентов от вместимости стадиона «Кубань». Данный вопрос согласован с Роспотребнадзором. При этом вход будет возможен только при наличии QR-кода.
«Краснодар» возглавляет группу 1 с тремя очками, у клуба «Ленинградец» из Ленинградской области также 3 балла, у «Кубани» — 0. В Российской Премьер-Лиги клуб «Краснодар» занимает 6-е место. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 18 очков за 11 игр. В матчах чемпионата они одержали 5 побед, потерпели 3 поражения и трижды сыграли вничью, суммарно забив 10 мячей, а пропустив 8. Футбольный клуб «Кубань» занимает предпоследнее, 19 место, в ФНЛ.
- 21 октября 2021
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