Обвинение добивается 10-месячного условного заключения для Бензема

Прокурор версальского суда заявил, что обвинение добивается для нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема 10-месячного условного заключения и штрафа размером € 75 тыс. Об этом сообщает Get French Football News.
Ранее стало известно, что если председатель трибунала решит, что футболист виновен, то не будет стремиться вынести Кариму Бензема более суровый приговор, чем тот, о котором просит прокурор.
Напомним, по официальной причине Бензема не присутствует на заседании из-за подготовки к матчам за клуб. Он является фигурантом дела о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.
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