Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витесс» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обвинение добивается 10-месячного условного заключения для Бензема

Обвинение добивается 10-месячного условного заключения для Бензема
Комментарии

Прокурор версальского суда заявил, что обвинение добивается для нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема 10-месячного условного заключения и штрафа размером € 75 тыс. Об этом сообщает Get French Football News.

Ранее стало известно, что если председатель трибунала решит, что футболист виновен, то не будет стремиться вынести Кариму Бензема более суровый приговор, чем тот, о котором просит прокурор.

Напомним, по официальной причине Бензема не присутствует на заседании из-за подготовки к матчам за клуб. Он является фигурантом дела о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.

Новость по теме
Вальбуэна: чувствовал себя так, словно Бензема хочет, чтобы я боялся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021