Вальбуэна: чувствовал себя так, словно Бензема хочет, чтобы я боялся

Полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна рассказал о шантаже форварда «Реала» Карима Бензема.

«Я никогда и не думал о том, чтобы заплатить ради того, чтобы это видео не опубликовали. Чувствовал, что нахожусь в опасности. Пойти в суд – решение, которое я принял инстинктивно. Футбол – моя жизнь. Я знал, что в случае, если это видео будет опубликовано, дорога в сборную Франции для меня будет закрыта. Бензема был частью этой ситуации. Чувствовал себя так, словно он хочет, чтобы я боялся. Я хотел, чтобы тот разговор с Бензема о видео остался между нами», — цитирует Вальбуэна Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, по официальной причине Бензема не присутствует на заседании из-за подготовки к матчам за клуб. Он является фигурантом дела о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.