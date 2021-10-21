«Фенербахче» сыграл вничью с «Антверпеном» благодаря дублю Валенсии

Сегодня, 21 октября, состоялся ряд матчей Лиги Европы. В них встречались турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Антверпен», датский «Мидтьюлланн» и сербская «Црвена Звезда», а также испанский «Бетис» и немецкий «Байер».

В матче «Фенербахче» и «Антверпена» победителя не оказалось, команды сыграли со счётом 2:2. Результативными действиями в составе турецкого клуба отметился Эннер Валенсия, забивший два мяча. В составе «Антверпена» отличились Мбвана Самата и Питер Геркенс.

В противостоянии «Мидтьюлланна» и «Црвены Звезды» команды также не выявили победителя — ничья 1:1. У датчан голом отметился Николас Дюр, у сербов — Мирко Иванич.

Во встрече «Байера» и «Бетиса» также не оказалось сильнейшей команды. Противостояние испанцев и немцев завершилось со счётом 1:1. Голы в этом матчи забили Борха Иглесиас и Роберт Андрих.