«Фенербахче» сыграл вничью с «Антверпеном» благодаря дублю Валенсии

Сегодня, 21 октября, состоялся ряд матчей Лиги Европы. В них встречались турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Антверпен», датский «Мидтьюлланн» и сербская «Црвена Звезда», а также испанский «Бетис» и немецкий «Байер».
В матче «Фенербахче» и «Антверпена» победителя не оказалось, команды сыграли со счётом 2:2. Результативными действиями в составе турецкого клуба отметился Эннер Валенсия, забивший два мяча. В составе «Антверпена» отличились Мбвана Самата и Питер Геркенс.
В противостоянии «Мидтьюлланна» и «Црвены Звезды» команды также не выявили победителя — ничья 1:1. У датчан голом отметился Николас Дюр, у сербов — Мирко Иванич.
Во встрече «Байера» и «Бетиса» также не оказалось сильнейшей команды. Противостояние испанцев и немцев завершилось со счётом 1:1. Голы в этом матчи забили Борха Иглесиас и Роберт Андрих.
- 21 октября 2021
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