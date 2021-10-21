Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» сыграл вничью с «Антверпеном» благодаря дублю Валенсии

«Фенербахче» сыграл вничью с «Антверпеном» благодаря дублю Валенсии
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоялся ряд матчей Лиги Европы. В них встречались турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Антверпен», датский «Мидтьюлланн» и сербская «Црвена Звезда», а также испанский «Бетис» и немецкий «Байер».

В матче «Фенербахче» и «Антверпена» победителя не оказалось, команды сыграли со счётом 2:2. Результативными действиями в составе турецкого клуба отметился Эннер Валенсия, забивший два мяча. В составе «Антверпена» отличились Мбвана Самата и Питер Геркенс.

Лига Европы. Группа D. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 2
Антверпен
Антверпен, Бельгия
0:1 Самата – 2'   1:1 Валенсия – 20'   2:1 Валенсия – 45' (пен)   2:2 Геркенс – 62'

В противостоянии «Мидтьюлланна» и «Црвены Звезды» команды также не выявили победителя — ничья 1:1. У датчан голом отметился Николас Дюр, у сербов — Мирко Иванич.

Лига Европы. Группа F. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Иванич – 58'   1:1 Дюр – 78'

Во встрече «Байера» и «Бетиса» также не оказалось сильнейшей команды. Противостояние испанцев и немцев завершилось со счётом 1:1. Голы в этом матчи забили Борха Иглесиас и Роберт Андрих.

Лига Европы. Группа G. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Иглесиас – 75' (пен)   1:1 Андрих – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021