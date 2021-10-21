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«Инстаграм» московского транспорта выложил фотографию Руя Витории в вагоне метро

«Инстаграм» московского транспорта выложил фотографию Руя Витории в вагоне метро
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«Инстаграм» московского общественного транспорта выложил фотографию, на которой изображён главный тренер «Спартака» Руй Витория, едущий в вагоне метро.

«Руй Витория — наш человек. На работу до станции «Спартак» — только на метро. Bem-vindo Rui!» — подписан пост.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» «Московского транспорта».

Напомним, вчера, 20 октября, московский «Спартак» потерпел поражение в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы в матче с английским «Лестером». Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу «лис». Покер у английской команды оформил замбийский нападающий Патсон Дака. У москвичей дважды отличился форвард Александр Соболев, ещё один гол забил Джордан Ларссон.

В следующем еврокубковом матче подопечные Руя Витории встретятся с «Наполи». Встреча пройдёт 24 ноября в Москве.

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