«Лион» одержал волевую победу в матче ЛЕ со «Спартой», уступая 0:2 к 19-й минуте

Пражская «Спарта» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы проиграла «Лиону» со счётом 3:4. Встреча прошла на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

На 4-й минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Лукаш Гараслин. Ему ассистировал Мартин Янков Минчев. Через 15 минут Гараслин оформил дубль с передачи всё того же Минчева.

На 42-й минуте матча форвард «Лиона» Карл Токо Экамби сократил разрыв в счёте. Результативную передачу на свой счёт записал Жером Боатенг. На 53-й минуте Уссем Ауар сравнял счёт. На 67-й минуте Лукас Пакета с передачи Карла Токо Экамби вывел французскую команду вперёд. А на 88-й минуте Карл Токо Экамби упрочил преимущество «Лиона». Ему ассистировал Бруно Гимарайнс. На 6-й добавленной минуте второго тайма третий гол в ворота французского клуба забил Ладислав Крейчи. Результативная передача на счету Давида Ханко.

Матч обслуживала словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Ему помогали ассистенты Матей Жунич и Роберт Вукан. Резервный рефери – Давид Смайц. Юг показал гостям 8 предупреждений, удалив при этом защитника Мало Гюсто за две жёлтые карточки.

«Спарта» и «Лион» представляют группу А, в которой также находятся «Рейнджерс» и «Брондбю». В данный момент турнирную таблицу квартета с девятью очками возглавляет «Лион». «Спарта» (4) располагается на втором месте.