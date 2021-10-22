«Мы разочарованы». Хавбек «Локомотива» Бека-Бека — о поражении от «Галатасарая»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» (0:1).

«Сегодня у нас был серьёзный, конкурентоспособный соперник. Это была большая игра. Но мы провели хороший матч. Нам надо взять такой уровень игры, который мы показали, взять самое лучшее из этого матча и играть на том же уровне и выше.

Конечно, мы очень сильно расстроены результатом. Команда играла хорошо. То, чего нам не хватило, — это воплотить шансы в голы. И могу заметить, что соперник воспользовался одним из своих немногочисленных шансов. Естественно, мы разочарованы», — сказал Бека-Бека в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался со стамбульским «Галатасараем». Игра состоялась сегодня, 21 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футболисты «Галатасарая» открыли счёт в матче на 82-й минуте. Олимпиу Моруцан пасом на ход запустил Керема Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильерме.