«Зенит» отреагировал на поражение «Локомотива» в матче Лиги Европы в «Твиттере»

В Москве (Россия) на стадионе «РЖД Арена» вчера, в четверг, 21 октября, состоялся матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором московский «Локомотив» на домашнем поле уступил турецкому «Галатасараю» — 0:1.

На результат этой встречи в социальной сети «Твиттер» отреагировала пресс-служба санкт-петербургского «Зенита», опубликовав популярный мем со словами: «Я знаю это чувство, бро».

Публикация доступна в «твиттере» «Зенита».

В среду, 20 октября, «Зенит» в домашнем матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 проиграл туринскому «Ювентусу» (0:1).

Напомним, в ближайшем матче 12-го тура чемпионата России московский «Локомотив» примет «Сочи» (25 октября, понедельник, начало – 19:00 мск), а «Зенит» — московский «Спартак» (24 октября, воскресенье, начало – 19:00 мск).