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РПЛ, Сердар Азмун в «Зените»: причины плохой игры, будущее, новый контракт нападающего

Азмун бесполезен в Лиге чемпионов. С таким отношением ему стоит забыть о Германии
Дмитрий Зимин
РПЛ, Сердар Азмун в «Зените»
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А Семаку вряд ли понравились слова иранца после матча с «Ювентусом».

«Зенит» неспроста цеплялся за Сердара Азмуна этим летом. Полагаю, клуб при желании мог договориться с «Байером» и отправить в Германию вместе с иранцем сотни тысяч его подписчиков. Да и сам Азмун хотел уехать. Но клуб не нашёл равноценную замену, поэтому потенциальный трансфер заблокировали и ожидали, что Сердар останется профи. И поможет в Лиге чемпионов.

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Прошло три матча. Вы помните полезные действия Азмуна? У меня в голове только одно: в игре с «Челси» он принял мяч на фланге и отпасовал на Дзюбу, когда Артём промазал и влетел в Менди. В остальном всё тускло: куча ошибок в Лондоне, 14 минут против «Мальмё» и 30 с «Ювентусом». 0 голов и 0 передач – не самая впечатляющая статистика игрока, который собрался на топ-уровень.

Да, можно списать проблемы на одну неприятную деталь. Сразу после «Челси» у Сердара диагностировали мышечное воспаление. Из-за этого он пропустил матч с «Рубином», но Семак сказал, что рассчитывает на него в матче с «Крыльями». Против Самары иранец вышел только на последние 10 минут, потом остался в запасе с «Мальмё». И появился в старте с «Сочи». В этой встрече Семак впервые за долгое время вернул схему 4-4-2, возможно, специально под Азмуна, но уже в конце первого тайма нападающий заработал удаление. «Зенит» перестроился, тем не менее проиграл.

Интересно, что потом у Азмуна были две полные игры за сборную, а это показывает, что с физической формой у парня всё в норме. И, значит, в «Зените» он элементарно проигрывает конкуренцию Дзюбе.

«Артём в последних матчах забивает, а Сердар выпал из ритма, получил травму, вышел на замену, потом было удаление. Он не так много тренировался, а ещё играл за сборную. Поэтому в старте вышел Артём, а потом его сменил Сердар – мы рассчитывали, что защитники «Ювентуса» подустанут, поэтому бросили в бой Азмуна во втором тайме», – так объяснил решение Семак после «Ювентуса».

Все аргументы понятны, кроме одного – матч за сборную у иранца был за восемь дней до игры в Петербурге. Времени достаточно, чтобы вернуться, хорошо потренироваться, войти в ритм и выйти в старте. Но этого не случилось.

Вероятно, у спада иранца две причины: первая – новая схема. После перехода на игру с одним центральным нападающим Азмун ни разу не забивал. Последний раз это случилось почти два месяца назад – 26 августа. Вторая – возможно, игрок заскучал в Питере. Против «Ювентуса» визуально казалось, что у парня совсем мало желания прессинговать, отбирать мяч, бежать вперёд. Он потерялся в свои 30 минут и не создал ничего опасного у ворот соперника. А после игры «пнул» главного тренера.

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«Тяжёлая игра. «Ювентус» – большая команда, но мы выглядели хорошо. Надеюсь, выиграем в следующем матче. Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всё возможное, но соперник – очень серьёзная команда с хорошими игроками», – резко отреагировал нападающий.

Вряд ли Семак улыбнулся, прочитав такое. Азмуну же нужно срочно решать все свои игровые проблемы и меньше трепать языком. С таким отношением к делу его в лучшем случае ждёт переподписание контракта с «Зенитом» будущим летом. А за чемпионатом Германии он сможет следить только по нарезкам на YouTube.

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