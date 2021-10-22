Матип – о преклонении колена: это помогает осознать, что расизм остаётся большой проблемой

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился мнением о жесте с преклонением колена в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.
«Это жест, который помогает осознать, что расизм остаётся большой проблемой. Преклонять колено надо для того, чтобы люди увидели: «Да, проблема всё ещё есть. Мы ещё не закончили. Она по-прежнему существует, и мы должны заняться ей». Преклонение колена показывает единение между игроками АПЛ. Если один футболист подвергается дискриминации, мы все на его стороне. Мы не поощряем дискриминацию или расизм по отношению к любому игроку мира», – сказал Матип.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон перед матчем 3-го тура Лиги Европы принял участие в акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), преклонив колено. На одно колено встали и игроки «Лестера». Болельщики «Спартака» освистали участников акции.
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