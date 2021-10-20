Ларссон вместе с игроками «Лестера» преклонил колено перед матчем «Спартака» в ЛЕ

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон перед матчем 3-го тура Лиги Европы принял участие в акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), преклонив колено. На одно колено встали и игроки «Лестера».

Болельщики «Спартака» освистали участников акции.

Напомним, сейчас идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер».



Встречу группового этапа обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступает Аристотелис Диамантопулос.



«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).