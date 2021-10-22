Черчесов: возможно, в будущем «Ювентус» возобновит интерес к Головину

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему возможного интереса туринского «Ювентуса» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится.

Кто из российских игроков мог бы закрепиться в Италии? Серия А — очень жёсткая и конкурентоспособная лига. Она исторически сложна для российских игроков. Это также видно на примере Миранчука. Я вижу, что Италия снова становится сильнее на европейском уровне. Ваша победа на чемпионате Европы – не случайность. Я очень уважаю итальянский футбол и тренеров из этой страны», — приводит слова Черчесова TuttoJuve.