Инсинье прокомментировал слухи о возможном уходе из «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал слухи о возможном уходе из команды.

«Слухи о моём уходе из «Наполи»? Не я их запускал. Я стараюсь быть максимально спокойным и сосредоточенным, чтобы просто играть в футбол. Что касается контракта, то все знают, что мой агент ведёт переговоры с «Наполи». Клуб и агент хотят оставить меня в стороне от переговоров, чтобы я мог сохранять спокойствие и сосредоточиться на футболе.

Это важный год для «Наполи», поэтому я не хочу, чтобы меня, болельщиков или моих товарищей по команде отвлекали слухи обо мне. Если одноклубники увидят, что их капитан спокоен и сосредоточен, то они тоже возьмут себя в руки», — приводит слова Инсинье Football Italia.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/2021 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.