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Анчелотти: «Реал» — «Барселона» — особенный матч. Мой способ подготовки — спокойствие

Анчелотти: «Реал» — «Барселона» — особенный матч. Мой способ подготовки — спокойствие
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Реал» – «Барселона» – это особенный матч для Испании, он наиболее важен для фанатов. Это не обычная игра. Мой способ подготовки – максимальное спокойствие и максимальная концентрация. Мне нравится отношение к делу всех игроков, я вижу это на каждой тренировке – команда сосредоточена. С «Шахтёром» была наша лучшая игра, у нас всё получилось, и мы должны продолжать в том же духе.

Я думаю, что Карвахаль и Азар вернутся в строй. У нас есть время хорошо подготовиться к матчу как физически, так и тактически. Наши футболисты уже знают, что значит играть в таком матче. «Барселона» возвращается. У команды было много проблем, но постепенно она снова обретает свою идентичность, становится лучше», – цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

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