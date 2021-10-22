Сульшер: ван де Беку сложно, но он продолжает работать каждый день с улыбкой на лице

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию, которая сложилась с полузащитником Донни ван де Беком.



«Мы никогда не получали предложения от «Эвертона» по поводу Донни, но слухов всегда много. Насколько я понимаю, он до сих пор является игроком «Манчестер Юнайтед», и он просто продолжает упорно работать изо дня в день.



Донни обладает качеством, позволяющем открывать запертые двери, и он демонстрирует его, когда играет, но я полагаю, что Бруну тоже неплох в этом. Ему сейчас сложно, я понимаю. Он расстроен и разочарован, но он продолжает работать каждый день и делает это с широкой улыбкой на лице. Я знаю, что он недоволен, но он трудится и показывает, что он настоящий профессионал. Он знает, что иногда в футболе у тебя нет возможности играть, но не хочет сдаваться.



Перед ним есть несколько очень хороших игроков, но Донни продолжает тренироваться, и я рад, что он есть в нашей команде. Я надеюсь, что он получит свои шансы и использует их», — цитирует Сульшера сайт российских фанатов «Манчестер Юнайтед» со ссылкой на RTL.

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