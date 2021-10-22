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Грабители проникли в дом Пауло Дибалы под Турином

Грабители проникли в дом Пауло Дибалы под Турином
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала стал жертвой грабителей. Злоумышленники проникли в дом аргентинца, который находится в пригороде Турина.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, грабители разбили окно на первом этаже, но охранник заметил их и поднял тревогу. Злоумышленники успели скрыться и унести драгоценности на неопределённую сумму. Сообщается, что могла пропасть коллекция дорогих часов Дибалы.

Напомним, туринский «Ювентус» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил петербургский «Зенит» со счётом 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил полузащитник итальянского клуба Деян Кулушевски. Дибала из-за травмы не смог принять участия в матче.

Пауло Дибала в этом сезоне провёл 6 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отметился двумя результативными передачами.

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