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Бывший глава фан-клуба «Спартака» арестован на 2 месяца после нападения на журналиста

Бывший глава фан-клуба «Спартака» арестован на 2 месяца после нападения на журналиста
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Бывшего директора фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, напавшего на журналиста РБК Александра Щёголева, арестовали на два месяца в рамках уголовного дела. Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы сегодня, 22 октября. Ранее суд оштрафовал Коршунова на 5000 рублей и запретил ему посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.

Напомним, ранее было опубликовано видео нападения на журналиста после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». В ходе конфликта агрессор нецензурно выражался.

Напомним, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с Коршуновым пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.

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