Бывший глава фан-клуба «Спартака» арестован на 2 месяца после нападения на журналиста

Бывшего директора фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, напавшего на журналиста РБК Александра Щёголева, арестовали на два месяца в рамках уголовного дела. Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы сегодня, 22 октября. Ранее суд оштрафовал Коршунова на 5000 рублей и запретил ему посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.
Напомним, ранее было опубликовано видео нападения на журналиста после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». В ходе конфликта агрессор нецензурно выражался.
Напомним, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с Коршуновым пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.
- 22 октября 2021
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