Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 12-го тура

Сегодня, 22 октября, матчем «Динамо» — «Химки» стартует 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 12-м туре состоятся следующие восемь встреч:

22 октября

«Динамо» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)

23 октября

«Нижний Новгород» — «Краснодар» (Нижний Новгород, 14:00 мск)

«Ростов» — «Арсенал» (Ростов, 16:30 мск)

«ЦСКА» — «Крылья Советов» (Москва, 19:00 мск)

24 октября

«Уфа» — «Рубин» (Уфа, 14:00 мск)

«Ахмат» — «Урал» (Грозный, 16:30 мск)

«Зенит» — «Спартак» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

25 октября

«Локомотив» — «Сочи» (Москва, 19:00 мск).

После одиннадцати туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. В тройку лидеров входят клубы «Сочи» (21) и «Динамо» (20).