Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 12-го тура
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Сегодня, 22 октября, матчем «Динамо» — «Химки» стартует 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 12-м туре состоятся следующие восемь встреч:
22 октября
«Динамо» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)
23 октября
«Нижний Новгород» — «Краснодар» (Нижний Новгород, 14:00 мск)
«Ростов» — «Арсенал» (Ростов, 16:30 мск)
«ЦСКА» — «Крылья Советов» (Москва, 19:00 мск)
24 октября
«Уфа» — «Рубин» (Уфа, 14:00 мск)
«Ахмат» — «Урал» (Грозный, 16:30 мск)
«Зенит» — «Спартак» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
25 октября
«Локомотив» — «Сочи» (Москва, 19:00 мск).
После одиннадцати туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. В тройку лидеров входят клубы «Сочи» (21) и «Динамо» (20).
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