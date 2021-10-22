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Погба — о «веганских бутсах»: в них сочетаются моя любовь к игре и к моде

Погба — о «веганских бутсах»: в них сочетаются моя любовь к игре и к моде
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал запуск первых в мире «веганских бутс», которые выпустил бренд Adidas. Речь идёт об ограниченной серии бутс линейки Predator Freak. Их особенность в том, что обувь на 100% выполнена из «веганских» материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования кожи.

«В первую очередь я футболист, но меня очень интересуют мода и дизайна – всегда хотелось исследовать эти сферы. Это сотрудничество особенное для меня. Я поклонник работ Стеллы Маккартни, поэтому эта идея, возникшая в прошлом году, – прекрасная возможность создать что-то новое.

Все произошло в разгар самоизоляции, мне очень не хватало футбола, поэтому было невероятно принять участие там, где сочетается моя любовь к игре и к моде. Бутсы, которые мы создали с брендом, смелые и уникальные», – приводит слова Погба Adidas.

Фото: adidas.com

Пара «веганских бутс» стоит порядка € 280, однако продажа этой линейки спортивной обуви территориально ограничена. Погба принимал полноценное участие в разработке дизайна «веганских бутс» вместе с модельером Стеллой Маккартни.

Отметим, что Поль Погба уже успел провести в 100% «веганских бутсах» матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2). В том матче «Манчестер Юнайтед» совершил потрясающий камбек, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2. Решающий победный гол на счету Криштиану Роналду.

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