Поль Погба принял участие в создании первых в мире «веганских бутс»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял участие в презентации первых в мире «веганских бутс», которые выпустил бренд Adidas. Речь идёт об ограниченной серии бутс линейки Predator Freak. Их особенность в том, что обувь на 100% выполнена из «веганских» материалов — переработанных синтетических и растительных веществ и продуктов, без использования кожи.
Пара «веганских бутс» стоит порядка € 280, однако продажа этой линейки спортивной обуви территориально ограничена. Погба принимал полноценное участие в разработке дизайна «веганских бутс» вместе с модельером Стеллой Маккартни.
Фото: adidas.com
Фото: adidas.com
Фото: adidas.com
Стоит отметить, что Поль Погба уже успел провести в 100% «веганских бутсах» матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2). В том матче «Манчестер Юнайтед» совершил потрясающий камбек, проигрывая по ходу матча со счётом 0:2. Решающий победный гол на счету Криштиану Роналду.
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