«Арсенал» — «Астон Вилла»: стартовые составы на матч 9-го тура АПЛ

Сегодня, 22 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-Лиги между лондонским «Арсеналом» и «Астон Виллой». Команды назвали стартовые составы на матч.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш, Локонга, Парти, Сака, Смит, Обамеянг, Ляказетт.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Туанзебе, Мингз, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Таргетт, Буэндия, Ингс, Уоткинс.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Майкл Солсбери.

«Арсенал» в текущий момент занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 8 матчах. «Астон Вилла» располагается ниже, на 13-й строчке таблицы. За 8 туров команда набрала 10 очков.