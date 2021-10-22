Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о предстоящем матче Ла Лиги с мадридским «Реалом».
«Победа даст нам заряд уверенности и приблизит нас к верхней половине таблицы. Мы начали сезон не так, как хотели, но не слишком сильно отстаем от «Реала» и первого места. Чемпионская гонка не закончится сегодня. Предстоящий матч очень важен, мы должны концентрироваться на себе. Обе команды играют довольно нестабильно. В прошлом матче мы должны были действовать более настойчиво и уверенно.
Мы должны играть как команда, которая хочет завоевать все трофеи. Дело не только в эффективности. Нам есть, что улучшить и доказать. Мы должны действовать увереннее и исправлять ошибки, чтобы иметь возможность конкурировать с другими клубами», – приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.
- 22 октября 2021
-
22:28
-
22:24
-
22:20
-
22:02
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
20:53
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:01
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:00
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:21