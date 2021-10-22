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Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча с «Реалом»
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о предстоящем матче Ла Лиги с мадридским «Реалом».

«Победа даст нам заряд уверенности и приблизит нас к верхней половине таблицы. Мы начали сезон не так, как хотели, но не слишком сильно отстаем от «Реала» и первого места. Чемпионская гонка не закончится сегодня. Предстоящий матч очень важен, мы должны концентрироваться на себе. Обе команды играют довольно нестабильно. В прошлом матче мы должны были действовать более настойчиво и уверенно.

Мы должны играть как команда, которая хочет завоевать все трофеи. Дело не только в эффективности. Нам есть, что улучшить и доказать. Мы должны действовать увереннее и исправлять ошибки, чтобы иметь возможность конкурировать с другими клубами», – приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

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