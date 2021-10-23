Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вернусь сильнее!» Холанд — о повреждении бедра, из-за которого он выбыл из строя

«Вернусь сильнее!» Холанд — о повреждении бедра, из-за которого он выбыл из строя
Комментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отреагировал на новости о том, что он выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.

«Время сосредоточиться на моём выздоровлении. Я вернусь сильнее!» — написал Холанд в своём «твиттере».

Ранее главный тренер дортмундской Боруссии Марко Розе сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд вновь выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.

Напомним, 16 октября в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Майнц». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Боруссии». Уже на 3-й минуте Марко Ройс вывел хозяев вперёд. На 54-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти удвоил преимущество своей команды. В концовке Жонатан Буркардт отыграл один мяч, но в компенсированное время Холанд поставил точку.

Примечательно, что Холанд пропустил из-за травмы около месяца. Этот матч стал для него первым после травмы.

Новость по теме
Эрлинг Холанд вновь выбыл на несколько недель из-за травмы бедра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021