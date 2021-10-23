«Вернусь сильнее!» Холанд — о повреждении бедра, из-за которого он выбыл из строя

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отреагировал на новости о том, что он выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.
«Время сосредоточиться на моём выздоровлении. Я вернусь сильнее!» — написал Холанд в своём «твиттере».
Ранее главный тренер дортмундской Боруссии Марко Розе сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд вновь выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.
Напомним, 16 октября в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Майнц». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Боруссии». Уже на 3-й минуте Марко Ройс вывел хозяев вперёд. На 54-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти удвоил преимущество своей команды. В концовке Жонатан Буркардт отыграл один мяч, но в компенсированное время Холанд поставил точку.
Примечательно, что Холанд пропустил из-за травмы около месяца. Этот матч стал для него первым после травмы.
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