Главный тренер дортмундской Боруссии Марко Розе сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд вновь выбыл на несколько недель из-за травмы бедра.
«Холанд не сыграет с «Арминией». Он будет отсутствовать несколько недель из-за травмы бедра», – цитирует Розе пресс-служба клуба в своём «твиттере».
Напомним, 16 октября в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Майнц». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Боруссии». Уже на 3-й минуте Марко Ройс вывел хозяев вперёд. На 54-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти удвоил преимущество своей команды. В концовке Жонатан Буркардт отыграл один мяч, но в компенсированное время Холанд поставил точку.
Примечательно, что Холанд пропустил из-за травмы около месяца. Этот матч стал для него первым после травмы.
- 22 октября 2021
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