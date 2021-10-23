«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 23 октября, состоится матч «Нижний Новгород» — «Краснодар». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).



«Нижний Новгород» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (18) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).