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Маунт прокомментировал свою серию без голов за «Челси»

Маунт прокомментировал свою серию без голов за «Челси»
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Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт поделился мнением об атакующем потенциале клуба и о личной статистике.

«Мы можем быть опасными с разных позиций. Можем быть опасными из стандартных положений. Также мы стараемся играть так, чтобы привлекать футболистов в штрафную и создавать моменты.

Пора мне попасть в голевой протокол. Я выбираю правильные позиции на поле, но голы просто не идут.

Надеюсь, когда забью первый гол, то шлюзы откроются», — приводит слова Маунта The Sun.

Напомним, сегодня «Челси» примет «Норвич» в рамках 9-го тура АПЛ. Форварды хозяев Ромелу Лукаку и Тимо Вернер пропустят встречу из-за травм.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет сделать 22-летнего игрока одним из самых высокооплачиваемых футболистов в клубе, предложив ему зарплату на уровне Кая Хаверца и Тимо Вернера.

Мэйсон Маунт является воспитанником «Челси». За основную команду игрок дебютировал в 2019 году.

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