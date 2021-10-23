Моро: очень рад, что забил свой первый гол в этом сезоне, а «Динамо» догнало «Зенит»

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро поделился эмоциями от победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).
«Очень рад, что забил свой первый гол в этом сезоне, и рад, что победили. Хорошо, что догнали идущий на первом месте «Зенит». Теперь будем спокойно готовиться к кубковой игре. Когда я прыгнул, то уже не видел мяча и в итоге забил шеей.
Всегда стараемся играть на максимуме и ставим себе цель в том числе не дать сопернику забить. Мы реализовали свои моменты, жаль, пропустили в самой концовке.
Конечно, мы знали, что был день рождения легенды клуба – Льва Яшина. И это было дополнительной мотивацией для нас. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам за хорошую поддержку. Да, нам будет непросто провести три матча за восемь дней. Но ничего. Главное — хорошо восстановиться и подготовиться к играм на следующей неделе», — сказал Моро в интервью клубной пресс-службе.
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