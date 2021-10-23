Червиченко: если Малком и Клаудиньо сыграют, то шансов у «Спартака» против «Зенита» нет

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».



«Спартак» тем и отличается, что, когда нет шансов, команда может выиграть. Но если Малком и Клаудиньо сыграют, то шансов у красно-белых нет никаких. Тем более Жиго точно не выйдет на поле. Джикия один вряд ли справится с атакой «Зенита». В защите у команды Витории просто швах. Кофрие вот за пару месяцев проделал путь от объекта насмешек до надежды. «Зениту» нельзя проигрывать четвёртый матч подряд. А то ещё несколько поражений и Семаку придётся на выход собираться, немцы «Локомотива» задали тренд. Игроки «Спартака» ментально ранены. Максименко добили, остальных тоже. Собак спустили уже на всех. Рассказов вообще уже убит. Так что команде будет очень тяжело – «Зенит» фаворит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.