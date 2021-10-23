Главный тренер «Краснодара» Гончаренко высказался о победе над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал выездную победу над «Нижним Новгородом» (4:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Неправильно в нашем чемпионате делить игры на легкие и сложные. Важно, что мы после двух ничьих очень хотели выиграть. Мне понравилось отношение команды сегодня. Единственное, расстраивает тот факт, что мы пропустили со стандарта в концовке, это в большей степени обидно за Сафонова.

Крыховяк? Мы ждем такой игры от него в каждом матче, он капитан команды, он ведёт за собой», — приводит слова Виктора Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» в 12 матчах набрал 21 очко и занимает третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) находится на 10-м месте.