Главный тренер «Краснодара» Гончаренко высказался о победе над «Нижним Новгородом»
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал выездную победу над «Нижним Новгородом» (4:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Неправильно в нашем чемпионате делить игры на легкие и сложные. Важно, что мы после двух ничьих очень хотели выиграть. Мне понравилось отношение команды сегодня. Единственное, расстраивает тот факт, что мы пропустили со стандарта в концовке, это в большей степени обидно за Сафонова.
Крыховяк? Мы ждем такой игры от него в каждом матче, он капитан команды, он ведёт за собой», — приводит слова Виктора Гончаренко «Матч ТВ».
Напомним, «Краснодар» в 12 матчах набрал 21 очко и занимает третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) находится на 10-м месте.
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