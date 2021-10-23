Тухель прокомментировал победу в матче с «Норвичем»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».



«Мы сыграли хорошую игру. Были опасны и хорошо выложились. Игроки высоко прессинговали и выиграли много единоборств, они играли в высоком ритме и создали много моментов. Чтобы забить семь, нужно немного удачи и создавать моменты, футболисты хорошо себя проявили.



Это всего лишь одна игра, следующая состоится во вторник вечером. Игроки заслуживают всяческих похвал, но это опять же всего лишь одна игра.



Мы сосредоточились на том, чтобы сохранить ту же интенсивность и создавать моменты. Это то, что требовалось. Чтобы забить, нужна удача и нужны моменты. Вот почему я счастлив, потому что интенсивность игры была высокой, и ритм тоже.



Мне очень жаль Фарке, потому что мы не останавливались и не хотели останавливаться. Мы договорились в перерыве, что хотим продолжать. Мне ужасно жаль Даниэля сегодня — надеюсь, он не растеряется и вернёт команду на прежний уровень. Он заслужил это, он хороший парень», — цитирует Тухеля BBC.



Матч «Челси» — «Норвич» завершился победой хозяев со счётом 7:0. В составе «аристократов» хет-трик оформил Мэйсон Маунт, по голу забили Хадсон-Одои, Джеймс и Чилуэлл. Защитник «Норвича» Максимилиан Ааронс забил автогол.

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