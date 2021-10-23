«Челси» разгромил «Норвич» со счётом 7:0, Маунт оформил хет-трик

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Норвич Сити». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0.



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте матча полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт нанёс результативный удар по воротам гостей, ему ассистировал Жоржиньо. На 19-й минуте гол забил нападающий Каллум Хадсон-Одои с передачи Матео Ковачича.

Гол Маунта:

Хадсон-Одои удваивает преимущество «Челси»:

На 42-й минуте встречи отличился защитник Рис Джеймс, голевую передачу отдал Маунт. На 57-й минуте гол забил защитник Бенджамин Чилуэлл, результативную передачу отдал Матео Ковачич.

Голевой удар Джеймса:

Гол Чилуэлла:

На 63-й минуте матча защитник «Норвича» Максимиллиан Ааронс забил автогол. С 65-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Бен Гибсон.

Автогол Ааронса:

На 85-й минуте игры Маунт реализовал пенальти в ворота «Норвича». В добавленное ко второму тайму время Маунт оформил хет-трик, ему ассистировал Рубен Лофтус-Чик.

Гол Маунта с пенальти:

Третий мяч Маунта в ворота «Норвича»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).

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