Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» разгромил «Норвич» со счётом 7:0, Маунт оформил хет-трик

«Челси» разгромил «Норвич» со счётом 7:0, Маунт оформил хет-трик
Комментарии

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Норвич Сити». Хозяева одержали разгромную победу – 7:0.

Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте матча полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт нанёс результативный удар по воротам гостей, ему ассистировал Жоржиньо. На 19-й минуте гол забил нападающий Каллум Хадсон-Одои с передачи Матео Ковачича.

Гол Маунта:

Хадсон-Одои удваивает преимущество «Челси»:

На 42-й минуте встречи отличился защитник Рис Джеймс, голевую передачу отдал Маунт. На 57-й минуте гол забил защитник Бенджамин Чилуэлл, результативную передачу отдал Матео Ковачич.

Голевой удар Джеймса:

Гол Чилуэлла:

На 63-й минуте матча защитник «Норвича» Максимиллиан Ааронс забил автогол. С 65-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Бен Гибсон.

Автогол Ааронса:

На 85-й минуте игры Маунт реализовал пенальти в ворота «Норвича». В добавленное ко второму тайму время Маунт оформил хет-трик, ему ассистировал Рубен Лофтус-Чик.

Гол Маунта с пенальти:

Третий мяч Маунта в ворота «Норвича»:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
23 октября 2021, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Маунт – 8'   2:0 Хадсон-Одои – 18'   3:0 Джеймс – 42'   4:0 Чилуэлл – 57'   5:0 Ааронс – 62' (автогол)   6:0 Маунт – 85' (пен)   7:0 Маунт – 90+1'
Удаления: нет / Гибсон – 65'

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021