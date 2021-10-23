«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 23 октября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Манчестер Сити» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 4-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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