«Нет продавливания». Арбитр Федотов – о столкновении Ахметова и Бийля

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод со столкновением Ильзата Ахметова и Гленна Бийля в матче 12-го тура РПЛ.

«Игрок «Крыльев» не продавил ногу Ахметова. Да, выбивая мяч, он попал игроку ЦСКА по ноге, но он не продолжил движение ногой, не продавил ногу. Мешков объяснил, что видел контакт, поэтому для VAR это не явная и очевидная ошибка. Это такая трактовка единоборств от Мешкова, хотя некоторые судьи за такое не только 11-метровый назначают, но и удаляют нарушавшего», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Главным арбитром на матч назначен Виталий Мешков, ассистируют ему Александр Богданов и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин.