Божович: в матче с «Ростовом» можно было поменять всех в «Арсенале», включая меня

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).



«Трудно сказать причины поражение. Первые два гола были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы совершили индивидуальные ошибки. Трудно подобрать слова такому поражению. Нужно извиниться перед болельщиками за такой проигрыш. После этих двух голов сто процентов был психологический спад. Мы не верили в себя, поэтому ничего и не получилось. Что касается замен, сегодня мы могли поменять всех, включая меня», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.



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