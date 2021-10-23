Тренер «Ростова» прокомментировал разгромную победу в матче с тульским «Арсеналом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:0).



«У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили. Каждый футболист, который выходил сегодня на поле, сыграл свой хороший матч. Я очень доволен и хочу выразить благодарность болельщикам, которые вели сегодня нас к победе. Благодарю всех футболистов, которые сыграли сегодня свой лучший футбол», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».



«Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.

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